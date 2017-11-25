Hitler'in ölmeden önce yediği son yemek ortaya çıktı!

Dünyanın en büyük soykırımını gerçekleştiren Nazi diktatörünün ölümüyle ilgili gerçek hala gizemini korurken, incelenen notlar 1943'te Hitler'in aşçısı ve diyetisyeni olarak çalışan 23 yaşındaki Constanze Manziarly'nin Hitler'e intihar etmeden önce makarna ve domates sosu yaptığı ortaya çıktı.

Manziarly'nin kız kardeşine gönderdiği mektuplara ulaşan Alman yetkililer, genç kadının yazışmalarını basınla paylaştı. Daha eski notlarında Avusturyalı kadının savaş yıllarının sonlarında Hitler'in moralinin oldukça bozuk olduğunu, 'Bir ayağım çukurda' dediği görülüyor.

Avusturyalı araştırmacı Stefan Dietrich tarafından yayınlanan mektuplarda vejetaryen olan Hitler'i memnun etmenin zor olduğu, Hitler'in mantar yemeyi sevdiği, sıklıkla mısır ve elma yediği belirtiliyor. Bazı mektuplarda, Hitler'in kontrolü kaybettiği, gece geç saatlerde yemek yediği yazıyor. "Bütün gün yemek yapıyorum, saatler boyu... Ama akşam olunca hepsi bitmiş oluyor."

Ayrıca Hitler'in Mozart'ın eşinin adının da Constanze olmasından dolayı Constanze Manziarly'nin isminden hoşlandığı, genç kadına gri uzun çoraplar aldığı, kadının kız kardeşine "Patron kadın modası hakkında bir şey bilmiyor" dediği belirtiliyor.

Manziarly'nin, Hitler’in ölümünden iki gün sonra Rus Kızıl Ordusu'na teslim olduğu, bir daha haber alınamadığı ifade edildi.

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