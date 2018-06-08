Hafta içerisinde sızan logosuyla birden bire oyun dünyasının gündemine oturan Hitman 2 için resmi açıklama, çıkış tarihi ve teaser yayınlandı. Ajan 47'nin yeni macerası, PC, PS4 ve XOne için 13 Kasım'da piyasaya sürülecek.
Yayınlanan teaser'da Miami'de bir yarış organizasyonunda gördüğümüz Ajan 47, suikastı pek çok farklı biçimlerde gerçekleştiriyor. Hedefe farklı yöntemlerle yaklaşmanın ve görevi tamamlamanın mümkün olduğu vurgusu yapılan Hitman 2, ayrıca yeni oyun modları da içerecek. Özellikle multiplayer konusunda ciddi bir adım atılması beklenen Hitman 2'de, "Shadow Client" adlı organizasyonu açığa çıkarıp ortadan kaldırmaya çalışacağız.
Hitman 2 Sniper Assassin modu
Serinin yeni oyunu beraberinde yeni bir Sniper Assassin modu da getirecek. Hedeflerimizi uzaktan indireceğimiz bu modu Co-Op olarak oynamak da mümkün olacak.
Hitman 2'nin fiyatı
Steam sayfası açılan Hitman 2'nin Standart sürümü için 102 TL ön sipariş fiyatı belirtilirken, Silver Edition 123 TL (Sniper Assassin modu ve özel teçhizat paketi), Gold Edition (Erken erişim, Sniper Assassin modu ve özel teçhizat paketi) ise 144 TL fiyat etiketiyle satılacak.
Hitman 2 sistem gereksinimleri
Minimum sistem:
İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7
İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem:
İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 / 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10
İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
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