Oyun dünyasının en eski suikastçılarından Ajan 47, 2016'da yayınlanan ve bölümler halinde sunulan Hitman ile serinin son oyunlarında yakalayamadığı başarıyı yakalamıştı. Buna karşın yayıncı Square Enix ile yollarını ayıran yapım, Warner Bros. ile anlaşmıştı.

Bugün itibarıyla Warner Bros.'un hesaplarından bir sızıntı ortaya çıktı. Hitman 2'nin logosunu gün yüzüne çıkaran görsel, serinin yeni oyununu da müjdelemiş oldu. Henüz hakkında hiçbir detay sunulmasa da iddialar bu hafta içerisinde Hitman 2'nin resmi olarak duyurulacağı yönünde.

Oyunun tıpkı 2016'da satışa sunulan selefi gibi bölümler halinde yayınlanıp yayınlanmayacağı da ayrıca merak konusu. Şimdi gözler Warner Bros. ve 7 Haziran'da bir duyuru yapılacağını işaret eden Hitman'in resmi Twitter hesabında. Türkiye saati ile 20:00'de yapılacak olan tanıtımda ne kadar bilgi paylaşılacak, yeni oyuna dair kadar materyale ulaşılacak, bunu perşembe akşamı öğreneceğiz.