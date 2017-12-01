HIV’li Y.Ç: Artık okulda dışlanmıyorum

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye İlçesi’ne bağlı ulucanlar Köyü’nde yaşayan 10 çocuklu ailenin 6. çocuğu olan Y.Ç. 2008 yılında 1.5 yaşındayken sobanın üzerindeki çaydanlığın devrilmesi sonucu yandı.

Gazete Habertürk'ten Hasan Atmaca'nın haberine göre; devlet hastanesinde tedaviye alınan çocuğa AIDS hastalığına neden olan HIV’li kan verildi. Bunun duyulmasıyla köyde dışlanan aile, köy dışındaki tarlada yaptırdıkları derme çatma eve yerleşti. Daha sonra valilik aileye tarlada 3 odalı bir ev yaptırdı ve baba Mehmet Ç. de sağlık ocağında temizlik işçisi olarak işe yerleştirildi. Ailenin açtığı davada Sağlık Bakanlığı yaklaşık 1.4 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Tazminatla ilçe merkezinde bir ev ve bir araba alan Mehmet Ç. arta kalan parayı da oğlu için bankada tuttuğunu söyledi. Mehmet Ç. “Virüslü kan oğluma bilerek verilmedi. Ben o hemşireye hiç kızgın değilim ama bugüne kadar bizi arayıp sormamasına üzülüyorum. Keşke evimize gelse bir çayımızı içse, yemeğimizi yese. En azından bir telefon açıp yine sorabilirdi” dedi. 6 ayda bir kontrolleri süren 12 yaşındaki Y.Ç. ise artık okulda dışlanmadığını belirterek “Diğer öğrenciler benimle oyun oynuyor. Arkadaşlarım var. Büyüyünce doktor olmak istiyorum” dedi. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü. Sağlık Bakanlığı’nın Aralık 2016 verilerine göre Türkiye’de 14 bin 695 HIV/AIDS hastası bulunuyor.

HIV

şanlıurfa

1 Aralık Dünya AIDS Günü

sağlık bakanlığı

AIDS