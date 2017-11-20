Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'tan açıklama

İran destekli Hizbullah örgütünün lideri Nasrallah, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısında alınan kararlar ve Lübnan'daki son siyasi gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
AA'nın haberine göre, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde pazar günkü olağanüstü toplantısında Hizbullah'ın "terörist organizasyon" ilan edilmesinin "bekledikleri bir durum" olduğunu ifade eden Nasrallah, toplantıda alınan kararların "saçma" olduğunu ileri sürdü.
Nasrallah, "Toplantı bildirisinde bizim balistik füzemiz olduğunu ve bunu dağıttığımızı söylüyorlar. Elimizde balistik füze yok. Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Irak dahil hiçbir Arap ülkesine silah göndermedik. Hizbullah'ın Yemen'den Suudi Arabistan'a ateşlenen füzelerle herhangi bir bağı yok. Biz sadece bir yanda Suriye'de kendi silahlarımızla savaşırken Gazze'ye füze gönderdik." dedi.
Lübnan siyasetine de mesajlar veren Nasrallah, görevinden istifa ettiğini duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ülkeye dönüşünü beklediklerini ve diyalog tekliflerine açık olduklarını belirterek, "Lübnan'ın güvenliği için en önemli faktör direniş ve Hizbullah'ın silahlarıdır. Eğer Lübnan'ın güvenliğini istiyorsanız, iç işlerimize karışmayın ve İsrail'i bize saldırması için kışkırtmayın." diye konuştu.
Irak'taki gelişmelere de değinen Nasrallah, terör örgütü DEAŞ'ın süresini doldurduğunu ancak ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda DEAŞ'a destek sağladığını öne sürerken, "Irak'a çok sayıda askeri uzman gönderdik. DEAŞ'ın Irak'ta tamamen bitmesinin ardından bu uzmanlarımız geri gelecek." ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH'IN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMESİ
Kahire'de dün düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirisinde Hizbullah terörist organizasyon olarak ilan edilmiş, Lübnan ise karara itiraz etmişti.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 2 Mart 2016'da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan merkezli Hizbullah'ı tüm yöneticileri ve bağlı örgütleriyle terörist organizasyon ilan etmiş, aynı gün Arap İçişleri Bakanları Kurulu da Tunus'taki toplantısında Suriye'de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olan Beşşar Esed rejimine destek vermek için buradaki iç savaşa müdahil olan Hizbullah'ı terör örgütü olarak nitelendirmişti.
Arap Birliği'nin 11 Mart 2016'da düzenlediği 145'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da Hizbullah terör örgütü ilan edilmişti. Neredeyse oy birliği ile alınan karara, Irak, Cezayir ve Lübnan ise çekince koymuştu.
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