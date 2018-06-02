Yaklaşık 65 yıl önce başlayan jet çağından bu yana yolcu uçakların hızlarında anlamlı bir değişiklik olmadı. Hatta Supersonic Concorde’ların sektörden çekilmesiyle birlikte tüm yolcu uçaklarının hızları birbiriyle aynı seviyelerde kaldı. Sonra havadaki hız yarışı kısmen de olsa iş jetlerine sirayet etti. Fakat devamı gelemedi. İş jetlerini hızlandırarak, rekabette bir adım öne geçmek için gayret gösteren üretici de çıkmayınca, hızın yerini menzil almaya başladı. Artık işadamları, sanatçılar ve şov dünyasının temsilcileri nezdinde, daha uzun mesafeye uçabilen iş jetleri popüler olmaya başladı. Bir sonraki adım ise şüphesiz kompozit gövdeli, elektrikle çalışan motorlara sahip, operasyon ücretleri oldukça makul, verimli uçaklar olacaktır. Ama biz günümüzün menzil rekabetine dönelim ve hafif (light) jet sınıfının en uzun menzilli jetini tanıyalım. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Kısa süre önce yeni tasarımıyla, hafif jet kategorisinde en uzun menzile uçuş yapacak Honda Jet Elite, Cenevre’de EBACE fuarında (Avrupa İş Havacılık Kongre ve Fuar) iş dünyası ve havacılığın öncülerinin karşısına çıktı. Havacılık tarihinde motorları kanat üstüne taşıyarak devrim yapan Hondajet’in ilk modelinin geliştirilmiş versiyonu olduğunu belirtelim. Japon üretici Honda’nın Amerika’daki tesislerinden tasarlayıp ürettiği ve tek pilotun kullanabildiği hafif (light) jet, ABD pazarında da önemli oyuncu olmaya başladı. Özellikle tek pilota sertifikalandırılan iş jetleri arasında öne çıkıyor.

Hondajet Elite, rakiplerine göre çok daha sessiz ve yüzde 17 oranında (400 km) daha uzun menzile sahip. Tamamıyla yolcu konforu dikkate alınarak tasarlanan uçak, bir önceki modeline göre kabin içindeki belirgin konforuyla göze çarpıyor. Motor gürültüsünü azaltan yeni teknolojiyle de kabinini çok daha sessiz bir ortam dönüştürmeyi başarmış. Aynı zamanda hoparlöre gerek duymayan ve tüm kabinde kesintisiz ses deneyimi sağlayan endüstrinin ilk kabin içi ses sistemi Bongiovi gibi özel çözümler de sunuyor.

Uçakta 1 pilot ve 6 yolcu seyahat edebiliyor. Kokpitte, 14 inç’lik yüksek çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranlar yer alıyor. Çevreci ve sınıfında en iyi yakıt verimliliği sunan Hondajet Elite, aynı zamanda sınıfının da en hızlısı. Jetin ilk teslimatı ise sonbaharda olacak.

Güntay Şimşek ve Michimasa Fujino

Hondajet Elite’in teknik özellikleri

Kapasite: 1 pilot 6 yolcu (1 pilot, 1 hostes, 5 yolcu)

Uzunluğu: 13 m

Yüksekliği: 4.5 m

Kanat açıklığı: 12.12 m

Uçuş tavanı: 13.106 m

Motor: GE Honda HF120

Menzil: 2.661 km

Hızı: 782 km /s

Kanat üstü motorların ilginç hikâyesi...

Japon mühendis Michimasa Fujino, makalesinde küçük jetlerde motorların kanat üstünde yer alabileceğini iddia eder. Uçak mühendisleri ise motorların kuyruk veya kanat altında olması gerektiği, kanat üstündeki motorların çok fazla sürtünmeye sebebiyet vereceğini ileri sürer. Ve bu makalenin ileride onu mahcup edeceği gerekçesiyle yayınlamamasını tavsiye ederler. Ancak Fujino, çeşitli testler yapar ve kanat üzerinde hava akışını mümkün kılan bir yumuşak nokta yakalar. Boeing ve NASA’da yaptığı rüzgâr tünellerindeki testler de teorisini destekler. Ve böylece Hondajet’in doğuş hikâyesi başlar. Ben de Fujino ile ABD’nin Kuzey Carolina Eyaleti’ne bağlı Greensboro kentinde Honda Aircraft Company’de (HAC) tanıştım. İlk Hondajet’i de orada gördüm. Ve sonra Wright Kardeşler’in ilk insanlı uçuşu yaptıkları bölgede yer alan Hondajet’in fabrikasından gelecek yeni hikâyelere kulak kabartmaya başladım.

Kabin memuru sayısı

Havayolu Kadın Erkek THY 6.882 3.101 Pegasus 986 565 Sunexpress 839 436 Onur Air 512 251 Atlasglobal 550 -

Hostes çantasındaki en kıymetli 5 eşya

Bulutların üstünde keyifli seyahatlerimizi sağlayan, sıkıntılı anlarda uçuş güvenliğimizin bir parçası olan, tüm yoğunluk ve yorgunluklarına rağmen daima güler yüzlü olmaya çalışan hostes ve hostların da bir günü olduğunu umarım biliyorsunuzdur. Evet, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü’ydü. Tüm kabin memurlarını tebrik ediyor ve özellikle hosteslerin yani gökyüzünün vazgeçilmez kadınlarının çantalarına bir göz atalım istiyorum. Sizce dünyanın dört bir yanını kolaçan eden hosteslerin çantasında vazgeçemedikleri, olmazsa olmaz dedikleri eşyaları neler olabilir? Ve neden? Buyurun...

1) Değişen coğrafyalar için krem

Uzun uçuşlar, hava değişimi, yükseklik ve basınç gibi negatif durumlar vücut yapısında sorunlara yol açabiliyor. Dudaklarda kuruma ve çatlamalar olabiliyor. Dudakları çevresel etmenlerden korumak için kullanılan ‘dudak nemlendiricisi’ ise hosteslerin çantalarından eksik etmediği bir üründür. Hava değişimi, farklı coğrafyalar sebebiyle cildin kurumasına çare olarak nemlendirici kremler de hostesler çantasında başköşede bulunur. Cilt kurumasını önlemek için çantalarında suyu da eksik etmezler. Ayrıca çantasında C vitamini olmayan hostes neredeyse yok gibidir.

2) Her daim spora hazır

Hostesler sağlıklarına ve formlarına dikkat ederler. Zaten iş yaşamları da onları buna zorlar. Hostesler, kendi ülkelerinde sürekli kalamadıkları için uçtukları şehirlerde konakladıkları otellerin spor salonu ve yüzme havuzlarını değerlendirmede mahirdirler. Bu sebeple de çantalarında mayo ve spor kıyafeti mutlaka bulunur.

3) Şirket renklerinde makyaj

Her havayolunun kendine göre makyaj imajı vardır. Bazı havayolları makyajda abartıyı bazıları ise sadeliği tercih eder. Hostesler de şirketlerin prosedürlerini uygulamak zorundadır. Nadir de olsa makyaja karışmayan havayolu şirketleri de söz konusu, ama her hostes için makyaj çantası önemlidir ve ayrılmaz bir parçasıdır. Şirketlerinin önerdiği renklerle örtüşen ojeler, rujlar ve allıklar çantada başı çeker.

4) Ceket ve kazak herkese lazım!

Yolculukta ne zaman, hangi hava şartlarıyla karşılaşılacağı bilinmediği için hostesler ve sık uçan yolcular yanlarında ceket veya kazak bulundurur. Hem uçak içindeki sıcak-soğuk hava farkı hem de gidilen şehirdeki havaya uyum için bu önlem şarttır. Bu yüzden profesyonel seyahatçi olan hostesler bu durumu iyi bilirler ve önlemlerini alırlar. Çantalarında ince bir ceket veya kazak mutlaka bulundururlar.

5) Topuksuz ayakkabı şart

Hostesler genelde fazla ayakkabıyla seyahat ederler. Bazı havayolu şirketlerinde topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu vardır. Bu durumda hostesler iki tip ayakkabı kullanırlar; uçak içi için topuklu, terminal ve şehir için rahat ayakkabı. Mesela 10 saatlik bir uçuşta hostesler çok az dinlendiklerinden, topuklu ayakkabıdan kaynaklanan sorunlar yaşarlar. Uzun uçuşlarda uçak içinde bile hostesler, topukludan topuksuz ayakkabıya geçerler. Bu sebeple hosteslerin çantalarında bir çift topuksuz ayakkabı mutlaka olur.