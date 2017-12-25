Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, ilerleyen yaşlarda meme deformitelerinin daha sık görülebileceğini, fakat hızlı gelişim, hormon dengesizliği, genetik asimetriler, ani kilo kaybı gibi nedenlerden dolayı da erken yaşlarda, hatta ergenlik dönemlerinde de memede sarkmalar görülebileceğini belirtti.
DHA'nın haberine göre; Op. Dr. Sezgin, meme dokusunun aşağıya doğru yer değiştirmesi durumunda, toparlanmasının, yeniden şekillendirilerek meme altındaki göğüs kaslarına tespit edilmesinin ve yeniden anatomik pozisyona yerleştirilmesi operasyonlarının yapıldığını söyledi.
"KAS ALTI İŞLEMİ MEMENİN YENİDEN SARKMASINA ENGEL OLUR"
Operasyon süresinin yaklaşık olarak 3-4 saat arasında değiştiğini, en önemli etkenin meme dokusu, cilt kalitesi ve sarkma derecesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sezgin, "Bazen meme dokusu etrafında meme altında ve koltukaltına doğru yağlanma deformitesi olabilir. Operasyonda aynı anda bu yağlar liposuction ile alınır ve meme etrafının da estetiği sağlanmış olur. Bu bölgelerde 3 hafta süre ile özel korse kullanılması gerekir. Meme etrafındaki fazla yağların alınması meme estetiği güzelliğini artırır" dedi. Op. Dr. Sezgin şöyle konuştu: "Memenin estetik olarak dikleştirilmesi sağlandıktan sonra uzun yıllar dikliğini muhafaza edebilmesi açısından alttaki kas yapısına tespit edilmesi gerekir. Kilo kaybı gibi durumlarda memenin volüm olarak boşalması, meme dikleştirmede volüm eklenmesini gerektirir. Meme dokusunun şekillendirilip, alt kısımlara uygun meme silikonu konulabilir. 4-6 hafta sonunda meme etrafında ve meme altında oluşan izler için lazer uygulamaları da yapılabilir."
"MEME OPERASYONLARI İÇİN KIŞ VE BAHAR AYLARI İDEAL"
Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, "Meme dikleştirme yaz aylarında da yapılabilir ancak daha çok bahar ve kış aylarında tercih edilir. Mevsimsel olarak yaz aylarında yapılmasında sakınca yoktur, fakat deniz ve güneş kısıtlaması nedeniyle hastalar açısından yaz ayları pek istenmez. Operasyon sonrasında özel bir korse giyilmesi gerekir. Özellikle yaz öncesi tercih edilir. Korselerin dokuması terlemeyi azaltıcı özel yapıdadır. Özel yapısı nedeniyle aslında yaz aylarında da rahatça kullanılabilir. Operasyondan hemen sonra spor yapılmaz meme üzerine yatılmaz. 2 ay süre ile ağır kaldırmaktan ve ağır spor hareketlerinden sakınmak gerekir" dedi. Op.Dr. Sezgin, meme dikleştirme operasyonlarında ister küçültme yapılsın, ister meme silikonu da eklenmiş olsun yeniden emzirmenin mümkün olduğunu da kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.