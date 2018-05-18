Hizmet İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, yazılım, turizm, yurt dışı müteahhitlik, yük ve yolcu taşımacılığı, dizi-film, sağlık, danışmanlık gibi hizmet alanlarında ihracat yapan firmaları bir çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi.
Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılan ve tek liste ile gidilen seçime birliğe üye 221 firmadan 168’i katıldı. Üyelerin 153’ünün oyunu alan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu İlker Aycı Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk başkanı oldu. Birliğin Başkan Yardımcılığına ise Özak Global Holding ve Aktay Otel İşletmeleri Başkanı Ahmet Akbalık seçildi. Yeni birliğin Yönetim Kurulu ise şu firmalardan oluştu:
THY, Aktay Otelcilik İşletmeleri, Netlog Lojistik, Netaş Telekomünikasyon, Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri, Med Yapım Televizyon ve Filmcilik, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği, Havaalanları Yer Hizmetleri, Kazova Yapı İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ortech Marine.
Seçimin ardından bir konuşma yapan Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı, artık konuşma değil iş yapma zamanı olduğunu belirtti. Omuz omuza vererek sektörün sorunlarını Ankara ile birlikte çözümler üreteceklerini ve birliğin ortak strateji belgesini oluşturacaklarını vurgulayan Aycı, “Dövizdeki yükselişi durdurmak için ihracatı artıracağız. Bunun için hizmet ihracatçıları olarak bütün pazarlarda olacağız” ifadelerini kullandı.
Ahmet Akbalık da 10 yıldır birliğin kurulması için çalıştıklarını ve sonunda başardıklarını aktardı. Akbalık, "Diğer birliklerle ortak çalışarak sektörde çıtayı daha yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Genel Kurulun açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise hizmet ihracatında Türkiye için büyük fırsatlar olduğunu kaydetti. Büyükekşi, "Yeni yönetim, yeni fırsatlar, yeni pazarlar bularak Türkiye’nin hizmet sektörünü daha ileri taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.
2023 hedefi 150 milyar dolar ihracat
Son yıllarda hızla büyüyen hizmetler sektörünün yıllık ihracatı 40 milyar dolara kadar ulaştı. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 150 milyar dolar. Küresel mal ticareti ise 18 trilyon dolara yükseldi. Dünyada hizmet ticaretinin büyüklüğü ise 5 trilyon dolar.
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