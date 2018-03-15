Hizmet verdiği küçük otel sayısı 100'ü aştı



Otellerin doluluklarını ve kârlılıklarını en verimli şekilde artırmaya çalıştıklarını ifade eden Hotel Care kurucu ortağı İzim Bozada, şunları söyledi:

“Otelcilikte başarılı olmanın şartları; konuk memnuniyetini sağlamak, detaylara verilen özen, tanıtım ve rezervasyon, site ve kanallarda fiyat stratejileri kurmak, bunları dinamik bir şekilde sürekli takip ederek yönetmek ve sosyal medya oyununu iyi oynamaktan geçiyor. Bu noktada biz de otellerin hali hazırda yaşamakta oldukları sorunları ve verimsizlik yönetimini analiz ederek, otellerle birlikte süreci yönetip, doluluklarını ve karlılıklarını en verimli şekilde artırmalarına yardımcı oluyoruz. Çalıştığımız bir oteldeki ana hedeflerimizden en önemlisi, otelin doğrudan rezervasyon almasını sağlayarak otelin gelir yönetimine yardımcı olmak. Satış pastasındaki payları doğru biçimlendirmek iş modelimizin temeli” dedi.



4.5 yıl önce kuruldu



4.5 yıldır uyguladıkları stratejiler ve hayata geçirdikleri çalışmalar ile otellere ciddi oranlarda değer kattıklarını kaydeden İzim Bozada, konuşmasına şöyle devam etti:

“Otellere; gelir yönetimi ve iş geliştirme konuları başta olmak üzere, web satış, eğitim, verimlilik ve karlılık yönetimi, doluluk oranlarının maksimize edilmesi, dağıtım kanalları yönetimi ve sistemleri ile sosyal medya ve e-marketing çözümlerini kapsayan geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, çalıştığımız otellerde bir yıl öncesiyle yaptığımız veri karşılaştırmalarını baz aldığımızda, yüzde 25 ile yüzde 110 arasında bir ciro büyümesi kaydediyoruz. Gerçekleşecek artış oranında, marka ve bilinirlik, otelin konumu, otelin fiziksel yapısı, fiyat politikası ve misafir memnuniyeti gibi kriterler önemli."