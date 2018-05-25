Hjk Helsinki - Honka düellosu

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Hjk Helsinki, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Honka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Hjk Helsinki 22 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Honka 12 puanda ve 7. sırada. Hjk Helsinki, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Honka son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 149. İddaa'da Hjk Helsinki kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Honka kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hjk Helsinki son haftadaki Honka müsabasında 2-1 kazandı.

Honka, Hjk Helsinki karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Hjk Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hjk Helsinki, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Honka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Honka, 4 gol atarken 5 gol yedi.