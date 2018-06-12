Hjk Helsinki - IFK Mariehamn maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Hjk Helsinki, 12 Haziran 2018 Salı günü IFK Mariehamn takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Hjk Helsinki 31 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken IFK Mariehamn 12 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. IFK Mariehamn son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hjk Helsinki kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, IFK Mariehamn sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Hjk Helsinki önceki hafta RoPS mücadelesinde 2-3 yenildi.

IFK Mariehamn, Ilves karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Hjk Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hjk Helsinki, kendi sahasında 15 gol attı, 7 gol yedi.

IFK Mariehamn, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Mariehamn 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.