Hjk Helsinki - Inter Turku maç önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Hjk Helsinki, 22 Mayıs 2018 Salı günü Inter Turku takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Hjk Helsinki 19 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Inter Turku 8 puanda ve 9. sırada. Hjk Helsinki son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 403 kodlu maçı oynayanlar; Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Inter Turku galibiyet oranı 6.25. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hjk Helsinki önceki hafta Inter Turku mücadelesinde 0-1 yenildi.

Inter Turku ise Hjk Helsinki maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hjk Helsinki, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Inter Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Inter Turku, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.