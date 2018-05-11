Hjk Helsinki - Inter Turku maçı ne zaman?

Finlandiya Suomen Kupası Final heyecanı devam ediyor. Hjk Helsinki, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Inter Turku takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Ev sahibi Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 223. İddaa'da Hjk Helsinki kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Inter Turku kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Hjk Helsinki önceki hafta RoPS mücadelesinde 2-3 yenildi.

Inter Turku, SJK Seinajoki karşılaşmaında 5-0 yenildi.