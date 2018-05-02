Hjk Helsinki - Lahti maçı öncesi rakamlar

Hjk Helsinki ve Lahti, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. 13 puanlı Hjk Helsinki 2. sırada bulunuyor, Lahti 8 puana sahip ve 4. sırada. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lahti son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 524 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hjk Helsinki kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Lahti sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Hjk Helsinki önceki hafta RoPS mücadelesinde 2-3 yenildi.

Lahti ise HIFK Helsinki karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Hjk Helsinki, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Lahti, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lahti, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.