Hjk Helsinki - SJK Seinajoki maç önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Hjk Helsinki, 29 Mayıs 2018 Salı günü SJK Seinajoki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Hjk Helsinki 25 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken SJK Seinajoki 8 puanda ve 10. sırada. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hjk Helsinki kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, SJK Seinajoki sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Hjk Helsinki önceki hafta RoPS mücadelesinde 2-3 yenildi.

SJK Seinajoki ise Inter Turku karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Hjk Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hjk Helsinki, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

SJK Seinajoki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SJK Seinajoki, 3 gol atarken 2 gol yedi.