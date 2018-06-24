Hjk Helsinki - VPS maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga maçında Hjk Helsinki ile VPS, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. 36 puanlı Hjk Helsinki 1. sırada bulunuyor, VPS 21 puana sahip ve 6. sırada. Hjk Helsinki son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. VPS son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 253. İddaa'da Hjk Helsinki kazanır 1.20, berabere biter 4.30, VPS kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Hjk Helsinki son hafta oynanan VPS maçında 4-1 kazandı.

VPS ise Hjk Helsinki maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hjk Helsinki, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

VPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. VPS, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.