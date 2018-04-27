Hjorring - Brabrand sahaya çıkıyor

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hjorring, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brabrand takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Hjorring 48 puanla 4. sırada, Brabrand 23 puanla 11. sırada bulunuyor. Hjorring, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Brabrand, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 288 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hjorring kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Brabrand sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hjorring önceki hafta Viborg mücadelesinde 2-0 yenildi.

Brabrand ise Esbjerg maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hjorring, 26 gol attı ve 13 gol yedi.

Brabrand, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brabrand 13 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.