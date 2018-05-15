Hjorring - LFA maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig maçında Hjorring ile LFA, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. 52 puanlı Hjorring 4. sırada bulunuyor, LFA 36 puana sahip ve 9. sırada. Hjorring, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. LFA son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 479 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hjorring kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, LFA sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Hjorring son hafta oynanan Viborg maçında 2-0 yenildi.

LFA, Herfolge Koge karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Hjorring, 28 gol attı ve 17 gol yedi.

LFA ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. LFA, 21 gol atarken 32 gol yedi.