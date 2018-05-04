Hjorring - Viborg karşılaşma önü

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hjorring, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Viborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Hjorring 49 puanla 3. sırada, Viborg 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Hjorring, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Viborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 288 kodlu maçı oynayanlar; Hjorring galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Viborg galibiyet oranı 0.00.

Hjorring son haftadaki Viborg müsabasında 2-0 yenildi.

Viborg, Hjorring karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hjorring, 27 gol attı ve 14 gol yedi.

Viborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viborg, 23 gol atarken 23 gol yedi.