Hâkimden ‘Suriyelilere 13 haneli kimlik’ önerisi

Şanlıurfa’da baktığı davalarda yabancı şahıslara ulaşmakta zorlandığını belirten bir hâkim, zorla getirme, yakalama gibi kararların uygulanamadığını kaydetti. Hâkim, sorunun çözülmesi için bir dizi öneri sundu.

500 BİN BELGE

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’de halen 4 milyon 351 bin 709 yabancı bulunuyor. Bunların 3 milyon 303 bin 113’ü Suriyeli, 462 bini Irak, kalanı ise diğer uyruklulardan oluşuyor. Türkiye’de yasal olarak ikâmet edenlerin sayısı 586 bin 596. Suriyeli 3.3 milyon kişinin 227 bin 332’si 10 ildeki 21 kampta yaşarken, kalan kısmı ise Türkiye’nin geri kalan illerine yayılmış durumda. 2017 kasım ayı itibarıyla 512 bin 296 yabancı uyrukluya ikâmet izni verildi. Gerek kamplarda gerek kamp dışında kalan Suriyeliler parmak izleri alınıp güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra kayıt altına alınıyor. Bu kişilere “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” veriliyor. Geçici kimlik verilen yabancı sayısının 500 bin dolayında olduğu belirtildi.

Ülke geneline yayılan yabancılar zaman zaman asayiş olaylarına da karışıyor. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan bu kişilere yargılama sırasında ulaşılamıyor. Bu kişilere, yargılama sonunda mahkûm olduklarında tebligat da yapılamıyor. Bu nedenle kararlar Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Bu şekilde, karar ilgilisine tebliğ edilmiş sayılıyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Suriyelilerin en çok yaşadığı illerden Şanlıurfa’da görevli bir hâkim, sık sık karşılaştığı bu duruma ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve TB MM’ye dilekçe yazdı. Hâkim dilekçesinde; iddianamelerde geçen bazı sanık, müşteki, mağdur ve tanıklara, yabancı olmaları nedeniyle ulaşamadıklarını, bu nedenle yargılamaların uzadığını bildirdi. Yargılama sırasında verilen zorla getirme ve yakalama kararlarının da icra edilemediğine dikkat çeken hâkim, dilekçesinde, “Yabancı şahısların ülkeye girişte söylemiş olduğu isim ile emniyet, Göç İdaresi ve savcılığa, hatta mahkemeye bildirdiği isimler farklılık arz etmektedir” dedi.

‘KAR IŞMASIN’ DİYE

Hâkim, sorunun çözümüne dair şu önerilerde bulundu: “Turist olarak ülkemize gelme durumları dahil olmak üzere ülkede bulunan tüm yabancılara (TC kimlik numaraları 11 haneli olduğu için karışmaması amacıyla) 13 haneli sağlık, sigorta veya güvenlik adı altında numara verilmeli; bu şekilde yabancıların ülkemizde yapmış oldukları her işlem (konaklama, araç kiralama, seyahat, hastane, ceza işlemleri) bu numaraların takibi ile mümkün olabilecek, suçla ve terörle mücadele daha etkin bir şekilde yürütülebilecektir.”