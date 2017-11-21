Hâkimler ve Savcılar Kurulu yeni kararname yayımlayacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlık bürokrasisinde önemli değişiklikler yaptı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu da (HSK) 1. Dairesi de bu hafta yayımlayacağı kararname ile görevden alınan bazı isimleri çeşitli görevlere atayacak.
Adalet Bakanlığı bürokrasisindeki müsteşarla başlayan değişim süreci kapsamında geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Teftiş Kurulu Başkanı, Cezaevleri ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Bilgi İşlem Daire Başkanı, İdari Mali İşler Daire Başkanı, Personel Genel Müdürü değiştirildi. Bu isimler “kızak görev” olarak bilinen bakanlık yüksek müşavirliğine kaydırıldı.
Ardından alt düzey bürokratlara yönelik adım atıldı. Çok sayıda genel müdür yardımcısı ve daire başkanı görevden alındı. Bu isimlerin yerine bakanlık tetkik hâkimleri ve ilk derece savcı ve hâkimliklerden atamalar yapıldı. Özellikle Cezaevleri ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, baştan aşağı değişime tabi tutuldu. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz’ın genel müdür olarak atandığı kurumda, üç genel müdür yardımcısı ve üç daire başkanı değiştirildi. Personel Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde de önemli değişikliklere imza atıldı.
GÖZLER HSK’DA
Bu değişiklerin ardından gözler HSK 1. Dairesi’ne çevrildi. Bakanlıkta görevden alınan isimlerin yeni görev yerlerini HSK 1. Dairesi belirleyecek. HSK’nın bu hafta yeni bir kararname yayımlaması bekleniyor. Kararname ile görevden alınan isimler ilk derece mahkemeleri, savcılıklar, istinaf, Yargıtay ve Danıştay’a atanacak. Bazı bakanlık tetkik hâkimlerinin de yer alacağı belirtilen kararnameye sürpriz isimlerin de dahil edilebileceği kulislerde konuşuluyor.
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