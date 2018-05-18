HNK Rijeka - Hajduk Split karşılaşma önü

HNK Rijeka ve Hajduk Split, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi HNK Rijeka 67 puanla 2. sırada, Hajduk Split 66 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi HNK Rijeka, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hajduk Split, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 229. İddaa'da HNK Rijeka kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Hajduk Split kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

HNK Rijeka son hafta oynanan Cibalia Vinkovci maçında 0-0 berabere kaldı.

Hajduk Split, NK Osijek karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

HNK Rijeka, evinde 13 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 46 gol atıp 12 gol yedi.

Hajduk Split, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Hajduk Split, deplasmanda 38 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.