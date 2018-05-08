HNK Rijeka - Inter Zapresic maç önü

Hırvatistan 1.HNL maçında HNK Rijeka ile Inter Zapresic, 08 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. HNK Rijeka 63 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Inter Zapresic 43 puanda ve 5. sırada. HNK Rijeka, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Inter Zapresic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da HNK Rijeka kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Inter Zapresic kazanır 11.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

HNK Rijeka son haftadaki Inter Zapresic müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Inter Zapresic ise HNK Rijeka karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan HNK Rijeka, 41 gol attı ve 11 gol yedi.

Inter Zapresic, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Zapresic 18 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.