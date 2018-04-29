Hobro - Elite 3000 rakamlar

Hobro ve Elite 3000, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Danimarka Süperlig Küme Düşme Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Hobro 32 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Elite 3000 23 puanda ve 4. sırada. Hobro son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Elite 3000, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 662 kodlu maçı oynayanlar; Hobro galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Elite 3000 galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Hobro önceki hafta Brondby mücadelesinde 2-1 yenildi.

Elite 3000 ise FC Nordsjaelland karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hobro, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Elite 3000 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elite 3000, 3 gol atarken 2 gol yedi.