Hobro - Elite 3000 rakamlar

Danimarka Süperlig Küme Düşme Turu Grup 1 heyecanı devam ediyor. Hobro, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Elite 3000 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Hobro 32 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Elite 3000 23 puanda ve 4. sırada. Hobro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Elite 3000, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 662 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hobro kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Elite 3000 sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Hobro önceki hafta Brondby mücadelesinde 2-1 yenildi.

Elite 3000 ise FC Nordsjaelland karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hobro, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Elite 3000 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elite 3000, 3 gol atarken 2 gol yedi.