Hodd - Bryne rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Hodd, 03 Haziran 2018 Pazar günü Bryne takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Hodd 12 puanla 3. sırada, Bryne 12 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hodd, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bryne son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 376 kodlu maçı oynayanlar; Hodd galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bryne galibiyet oranı 0.00.

Hodd son hafta oynanan Egersunds maçında 1-2 kazandı.

Bryne, Nardo karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Hodd, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hodd, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Bryne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bryne, 4 gol atarken 4 gol yedi.