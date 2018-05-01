Hodd - Floro SK sahaya çıkıyor

Norveç NM Kupası 2.Tur maçında Hodd ile Floro SK, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Hodd, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Floro SK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hodd kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Floro SK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hodd son hafta oynanan Floro SK maçında 1-5 yenildi.

Floro SK, Hodd karşılaşmaında 1-5 kazandı.