Hodd - Kristiansund BK karşılaşma önü

Norveç NM Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Hodd, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Kristiansund BK takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Hodd, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Kristiansund BK son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 553 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hodd kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Kristiansund BK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hodd son haftadaki Sandnes müsabasında 5-0 yenildi.

Kristiansund BK ise Sandefjord maçında 3-2 kazandı.