Hodd - Vidar maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Hodd, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Vidar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Hodd 8 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Vidar 7 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Hodd, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vidar, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Hodd kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vidar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hodd son hafta oynanan Egersunds maçında 1-2 kazandı.

Vidar, Vindbjart karşılaşmaında 2-5 kazandı.

Hodd, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hodd, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Vidar, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vidar 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.