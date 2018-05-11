Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga maçında Hoffenheim ile Borussia Dortmund, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Hoffenheim 52 puanla 4. sırada, Borussia Dortmund 55 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hoffenheim, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Borussia Dortmund son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hoffenheim kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.60, Borussia Dortmund sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Hoffenheim önceki hafta Werder Bremen mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Borussia Dortmund ise Augsburg karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hoffenheim, 35 gol attı ve 15 gol yedi.

Borussia Dortmund, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Borussia Dortmund, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.