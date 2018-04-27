Hoffenheim - Hannover 96 maçı heyecanı

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Hoffenheim, 27 Nisan 2018 Cuma günü Hannover 96 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Hoffenheim 49 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Hannover 96 36 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Hoffenheim, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hannover 96 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 102 kodlu maçı oynayanlar; Hoffenheim galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 5.00, Hannover 96 galibiyet oranı 7.50. Alt 2.60, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Hoffenheim son hafta oynanan Schalke 04 maçında 1-4 yenildi.

Hannover 96 ise Bayern Munich karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Hoffenheim, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 14 gol yedi.

Hannover 96, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Hannover 96, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.