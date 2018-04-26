Hoffenheim - Hannover 96 maçı heyecanı

Hoffenheim ve Hannover 96, 27 Nisan 2018 Cuma günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. 49 puanlı Hoffenheim 5. sırada bulunuyor, Hannover 96 36 puana sahip ve 13. sırada. Hoffenheim son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hannover 96 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 102 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hoffenheim kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.75, Hannover 96 sahadan galip ayrılırsa 6.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.60, üst oranı 1.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hoffenheim önceki hafta Schalke 04 mücadelesinde 1-4 yenildi.

Hannover 96 ise Bayern Munich maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hoffenheim, 32 gol attı ve 14 gol yedi.

Hannover 96, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hannover 96 13 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.