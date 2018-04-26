Hoffenheim - Hannover 96 maçı heyecanı

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Hoffenheim, 27 Nisan 2018 Cuma günü Hannover 96 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Hoffenheim 49 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Hannover 96 36 puanda ve 13. sırada. Hoffenheim, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hannover 96 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 102. İddaa'da Hoffenheim kazanır 1.20, berabere biter 4.75, Hannover 96 kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Hoffenheim son haftadaki Schalke 04 müsabasında 1-4 yenildi.

Hannover 96, Bayern Munich karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Hoffenheim, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 14 gol yedi.

Hannover 96 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hannover 96, 13 gol atarken 23 gol yedi.