Hoffenheim - Hannover 96 maçı heyecanı

Hoffenheim ve Hannover 96, 27 Nisan 2018 Cuma günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 49 puanlı Hoffenheim 5. sırada bulunuyor, Hannover 96 36 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Hoffenheim, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hannover 96, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 102 kodlu maçı oynayanlar; Hoffenheim galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 5.00, Hannover 96 galibiyet oranı 7.50. Alt 2.60, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Hoffenheim son hafta oynanan Schalke 04 maçında 1-4 yenildi.

Hannover 96 ise Bayern Munich maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hoffenheim, 32 gol attı ve 14 gol yedi.

Hannover 96, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hannover 96 13 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.