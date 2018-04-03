Ajax'ın düzenlediği ve dünyanın önde gelen kulüplerinin alt yaş kategorilerinin katıldığı "Future Cup" turnuvasında boy gösteren 14 yaşındaki Naci Ünüvar, kendisinden iki yaş büyük futbolcular arasında yıldızlaştı! Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Naci, Ajax'un son olarak Juventus ile oynadığı final maçında 2 gol birden attı! Turnvuada rakip fileleri toplamda 5 kez sarsan Türk futbolcu, organizasyonun gol kralı oldu. 14 yaşındaki yıldız adayı gündeme otururken maç sonunda geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
Normalde U15 takımıyla oynaması gereken Naci, Cristiano Ronaldo'yu idol olarak görüyor. 10 numara pozisyonunda görev yaptığını dile getiren 14 yaşındaki futbolcu, "U16 ve U17 takımlarında da forma giymeye başladım. Örnek aldığım iki futbolcu var. Biri çok çalıştığı için Cristiano Ronaldo. Onun mantalitesi normal değil, çok güçlü. Onu izlemeyi çok seviyorum. Örnek aldığım diğer isim ise Ajax'taki Donny van de Beek. Benim pozisyonumda oynuyor ve altyapıdan yükselerek A Takıma kadar çıktı. Ben de çok sıkı çalışarak A Takımda oynamak istiyorum. Umarım 17 yaşındayken Amsterdam Arena'da Ajax formasıyla sahaya çıkmış olurum." ifadelerini kullandı.
8 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
2003 yılında dünyaya gelen Naci, futbola 4 yaşında başladı. Amsterdam'da büyüyen 14 yaşındaki futbolcu, 4 yıl amatör kulüplerde forma giydikten sonra Ajax tarafından keşfedildi ve halen köklü kulübün formasını giyiyor. Naci, Hollanda 15 Yaş Altı Milli Takımı formasını da bugüne kadar 6 kez terletti.
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