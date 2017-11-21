Hollanda'da aşırı sağcı ana muhalefet lideri Wilders'ten Başbakan Rutte'ye 'ayrımcılık' davası

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Başbakan Mark Rutte hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Aynı zamanda ana muhalefet lideri olan Wilders başvurusuna gerekçe olarak, Rutte'nin ülkeye yeni gelenlere çeşitli imtiyazlar tanıyarak "yerli Hollandalılara ayrımcılık yapmasını" gösterdi.
PVV, Pazartesi günü "Hollanda'ya karşı ayrımcılığı durdurun" başlığı altında bir internet sitesi açtı.
Başbakan Rutte ve hükümetin uygulamalarından memnun olmayan kişiler, şikayetlerini bu site aracılığıyla Wilders'e iletebilecek.
Wilders, bu şikayetleri derledikten sonra Başbakan Rutte hakkında "ayrımcılık" suçlamasıyla dava açacak.
PVV liderine göre, hükümetin sığınmacılara ücretsiz sağlık sigortası sağlamasına karşın, yerli halk artan sağlık giderlerini kendi cebinden karşılıyor.
Rutte hükümetinin yabancı şirketlere sağladığı imtiyazın faturasının da halkın vergileri ile karşılandığını savunan aşırı sağcı lider, "Bu Hollandalılara yapılmış ciddi bir ayrımcılık" diyor.
Hollanda'da ana muhalefet liderinin, hükümet uygulamaları konusunda başbakan aleyhine dava açması ülke demokrasisi açısından pek alışılmış bir durum değil.
Başbakan Rutte'nin hesap vermesi gerektiğini söyleyen Wilders, siyasi rakibinin hapse atılmasını ise beklemiyor.
PVV lideri, "Başbakan'ı hapse tıkın demeyeceğim ama ondan Hollandalılara yönelik ayrımcılığı durdurmasını isteyeceğim. Rutte'yi durdurmak için bunu mutlaka yapacağım" dedi.
Aşırı sağcı parti, internet sitesi aracılığıyla hükümet aleyhine binlerce başvuru bekliyor. Parti daha önce de yoğun tartışmalara yol açan benzer iki internet sitesi açmıştı.
Hollanda'da Polonya kökenli göçmenlere ilişkin şikayetlerin bildirilmesi amacıyla ilk olarak 2012 yılında açılan internet sitesini, 2015'te bu kez sığınmacılardan duyulan rahatsızlıkların rapor edildiği ikinci bir internet sitesi izlemişti.
Her iki uygulama da kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.
PVV lideri Wilders, "Hollanda'da daha az Faslı" söylemi nedeniyle halen ülkesinde yargılanıyor.
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