Hollanda'da başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen kız çocuğu, hafif beyin sarsıntısı geçirdi.

AA'nın haberine göre, Hollanda polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen hafta Flevoland eyaletindeki Emmeloord kasabasında, 14 yaşındaki başörtülü bir kızın, okul çıkışı evine bisikletle giderken iki kişi tarafından yolunun kesildiği belirtildi.

Gülerek başörtüsünü çıkarmasını istedikleri kızın bunu reddetmesi üzerine zanlıların, çocuğu tekmeleyerek darbettikleri ifade edilen açıklamada, hastaneye kaldırılan kızın vücudunda aldığı darbeler sonucu morlukların oluştuğunun ve hafif beyin sarsıntısı geçirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, olayın ardından kaçan, sarı saçlı ve 18 yaş civarında olduğu düşünülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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