Hollanda'da başsavcı vekiline 'çocukla seks' gözaltısı

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Hollanda'da çevre suçları ve yolsuzlukla mücadeleden sorumlu başsavcı vekili Vincent L., reşit olmayan bir erkek çocuğuyla para karşılığı cinsel ilişikiye girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Amstelveen semtinde yapılan operasyonlara, başsavcı vekilinin yanı sıra, aynı suçu işledikleri belirlenen ve yaşları 38 ile 61 arasında değişen 10 kişi daha yakalandı.

Olay geçen yıl, internetteki arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişilerle para karşılığı birlikte olan 16 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Oğullarının cep telefonunda uygunsuz mesajlar gören aile, suç duyurusunda bulundu. Geçen yıl Temmuz ayından itibaren soruşturmayı derinleştiren polis, Başsavcı vekili Vincent L.'nin de 16 yaşındaki çocukla para karşılığı ilişkiye girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan Vincent L.'nin Ocak ayından itibaren görevine son verildi. Uzun süre savcı olarak görev yapan Vincent L., 2016 yılında çevre ve suçları ve yolsuzluktan sorumlu başsavcı vekili olarak atanmıştı.

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'Şok edici'

Başsavcılık sözcüsü Katelijne den Hertog, "inanılmaz derecede şaşırdıklarını" belriterek, meslektaşlarının reşit olmayan bir çocukla para karşılığı birlikte olmasının büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.

Sözcü, konuyu büyük bir ciddiyetle değerlendirdiklerini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 6'sının, erkek çocuğu ile 15 yaşından beri birlikte olduğu belirlendi. Çocuğun, internetteki arkadaşlık sitesilerine verdiği ilanlarda gerçek yaşını yazıp yazmadığı bilinmiyor.

Vincent L.'nin avukatına göre, başsavcı vekili söz konusu çocukla 16 yaşındayken birlikte oldu. Avukata göre, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklarla cinsel ilişkiye girenlere verilen ceza, 16 - 17 yaşındaki çocuklarla birlikte olanlara verilenden daha fazla.

Sanık avukatlarının 1 Nisan'a kadar sürecek araştırma talebinin ardından, başsavcı vekili ile diğer 10 kişinin mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

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