Hollanda'da çifte vatandaş Türklere bedelli askerlik kredisi kalkabilir

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Hollanda Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'de bedelli askerlik yapmak isteyen çifte vatandaşlığa sahip çalışanlara verilen kredinin kaldırılmasını istiyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) tarafından bu konuda verilen öneri, Meclis çoğunluğu tarafından destekleniyor.

Hollanda Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise kredi uygulamasının iptali için sendikaların onayı gerektiğini söyledi.

Sözcü, bu konuda sendika temsilcileri ile görüşme yapılacağını açıkladı.

6 bin euroya kadar kredi

Hollanda Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirmek isteyen çifte vatandaşlığa sahip çalışanlar 6 bin euroya kadar kredi veriyor.

Bu karar, çifte pasaportlu çalışanların Türkiye'deki askerlik zorunluluğundan olumsuz etkilenmemesi için yine Hollanda Meclisi tarafından alınmıştı.

Türkiye'de de hükümet tarafından yapılan düzenleme ile yurtdışında yaşayanlar için bedelli askerlik ücreti 1000 euroya düşürülmüştü.

Hollanda Savunma Bakanlığı'nın kredi uygulaması ise uzun süreden beri Geert Wilders liderliğindeki PVV'yi rahatsız ediyor.

PVV, 2011 yılında da konuyu Temsilciler Meclisi gündemine taşımıştı.