Hollanda'da 'marş çalan yol' açıldıktan bir gün sonra kapatıldı!

Hollanda'da trafikte güvenliği artırmak için hazırlanan "marş çalan" yol, açıldıktan bir gün sonra yöre halkının gürültüden şikayet etmesi üzerine kapatıldı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde asfalt yola, araçlar üzerlerinden uygun hızda geçtiğinde melodi çıkarmak için tasarlanan özel şeritler yerleştirildi.

Pazartesi günü açılan yol, çevre köyde yaşayanların gürültüden şikayetçi olması üzerine salı günü trafiğe kapatıldı.

Yoldaki şeritlerin, araçlar saatte 60 kilometre hızla gittiğinde Friesland eyaletinin marşını çaldığı belirtildi.

Yoldan çıkan gürültüden rahatsızlığını dile getiren bir bölge sakini, yolu "psikolojik işkence" sözleriyle nitelendirdi.

Friesland eyaletinin sözcüsü, şeritlerin, takılması ve sökülmesi dahil 80 bin avroya mal olduğunu söyledi.

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