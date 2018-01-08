Savcılıktan yapılan açıklamada, kamp alanında veya dışarıda kötü muamele, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi suç işleyen mültecilere yaşadıkları kampta kamu hizmeti cezası verileceği belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, altı ay sürecek pilot uygulama ile kampta yaşayan diğer mültecilerin işlenen suçun cezasız kalmayacağını görmelerini ve cezanın caydırıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Savcılık, altı ay sonunda uygulamanın başarılı olup olmadığını değerlendirecek.

mülteci kampı

hollanda

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER