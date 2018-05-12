Hollanda'da Türk politikacılara 'resmi yasak' çağrısı

- AFP Geçen yıl Türk bakanların referandum öncesi Hollanda'da toplantı yapmasına izin verilmemesi üzerine Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunun Türk Konsolosluğu'nun önünde protesto yapılmıştı.

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk politikacıların ülkede propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi.

VVD'nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtiliyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde propaganda yapmalarını istemediklerini açıklamıştı.

Rutte'nin partisi, bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harakete geçti.

'Huzursuzluk yaratıyorlar'

VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda'da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını söyledi.

Telegraaf gazetesinin haberine göre Becker, seçim kampanyaları ile Türkiye'deki gerilim ve çatışmaların Hollanda'ya ithal edildiğini savundu.

- Reuters Hollanda Başbakanı Mark Rutte

İktidar partisi milletvekili, Türkiye'den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çekti.

Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya'da olduğu gibi, Türk politikacıların propaganda yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.

Almanya'da hükümet kararnamesiyle, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen politikacıların, seçimlerden 3 ay öncesinden itibaren propaganda çalışması yapmasına izin verilmiyor.

VVD'nin yanı sıra hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) de bu öneriye güçlü bir şekilde destek verdiği belirtiliyor.

Koalisyonun diğer ortakları oluşturan Hıristiyan Birliği (CU) ile Demokratlar 66 (D66) da Türk politikacılara propaganda yasağı önerisine sıcak bakıyor.

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