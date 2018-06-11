Gazete Habertürk'ten Abdullah Çelebi'nin haberine göre bebeğin göbek bağını üniversiteye, hastaneye veya cami bahçesine gömen çoktur. Eğitimci, doktor veya din adamı olsun diye.. Fakat baba Göztepe taraftarıysa durum çok farklı olabiliyor.. 5 yıldır Hollanda'da yaşayan sıkı Göztepe taraftarı Barış Ertin, 24 Ekim 2016'da doğan oğlu Emre Ege'nin göbek bağını Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin temeline gömülmesi için tam bir buçuk yıl dipfrizde bekletmiş. Geçtiğimiz mayıs ayında İzmir'e gelen Barış, kulüple temasa geçerek oğlunun göbek bağını mimar Tuğrul Büyükköken'e teslim etti.
STADYUM ÖZLEMİ
Büyükköken, göbek bağının gömüldüğü yerin koordinatlarını alırken, kısa bir video çektirip fotoğraflarla birlikte Ertin'e iletti. Göztepe taraftarı olarak uzun yıllardar stadyum özlemi çektiğini belirten Ertin, "Stadımızın yapılması gündemdeyken çocuğumun göbek bağını temele gömdürmek için ahdettim. Gürsel Aksel'e yapılacağı belli olduktan sonra bir buçuk yıl sakladım. İnşaat başladıktan sonra da İzmir'e gelerek ahdımı yerine getirdim. Şimdi tek hayalim çocuklarımla birlikte göbek bağının bulunduğu yerin üzerindeki koltuktan Göztepe'nin Avrupa maçını izlemek" dedi.
3000 KİLOMETREDEN
Kulübün kendisine bu çok yardımcı olduğunu dile getiren Ertin, "Taraftarının isteklerine ve görüşlerine değer veren bir yönetimimiz var. 5 yıldır Hollanda'da yaşıyoruz. Amsterdam'a yakın Heemskerk Köyü'nden yaklaşık 3000 kilometre uzaklıktan İzmir'e göbek bağını gömdürmek geldim. Zarfı da kendim teslim ettim. Biz Efsane Göztepe'ye aşık bir nesiliz. Çocuklarımın da Göztepe sevgisiyle büyümesini istiyorum. Gelecekte Avrupa çapında başarılar kazanarak ülkemizi de onore edecek bir Göztepe olacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.
KOORDİNATLARINI TESLİM EDECEK
Göztepe yönetimi, göbek bağının gömüldüğü yerin koordinatlarını Barış Ertin'e göndererek jest yaptı. Google haritadan oğlunun göbek bağının gömülü oluduğu yeri görebildiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Ertin, "Stad tamamlandıktan sonra hangi göbek bağının tribünde hangi koltuğun altına denk geldiğinin bilgisi de verilecek. Oraya oturup, maç izleyeceğiz" dedi.
STADYUM MAYIS 2019'DA BİTECEK
İnşaatı süren ve kapasitesi kale arkası tribünlerindeki koltuk düzeninin ayarlanmasıyla 25 bine çıkarılacak Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 2019 yılının Mayıs ayında bitecek. Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan stadyumda temel imalatının yüzde 80'i tamamlandı. Otoparkın yer aldığı 1. ve 2. katlarda da yüzde 40 oranında aşama kaydedildi.
Göztepe Stadı'nın inşaatını 7-24 yakından takip eden kulüp mimarı Tuğrul Büyükköken, Göztepe taraftarının kulübe olan sevgisinin saygı duyulacak seviyede olduğunu söyledi. Barış'ın Hollanda'dan çocuğunun göbek bağını getirmesinin bu sevginin dışa vurumu olduğunu belirten Büyükköken, "Stadın zamanında bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de heyecanlıyız" dedi.
Barış Ertin, Hollanda'da da çevresine Göztepe sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi. Eşi Bianca7nın da sıkı bir Göztepeli olduğunu belirten Ertin, "İmkanlarımız el verdiğince Göztepe'nin maçını tribünden izlemeye geliyoruz. Göz-Göz Avrupa Taraftar Grubu olarak da Göztepe'yi tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.
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