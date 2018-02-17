- BBC Hollanda parlamentosu

Hollanda'da hükümet üyesi partilerin desteklediği, "1915 yılında Anadolu'da Ermeniler'e yönelik katliamların soykırım olarak tanınması" önerisinin, önümüzdeki hafta parlamentonun alt kanadı olan temsilciler meclisi gündemine gelebileceği belirtildi.

Türkiye medyasında oylama yapılıp, tasarının kabul edildiği yönünde haberler yer almıştı.

Hükümet ortağı partilerden Hıristiyan Birliği CU) tarafından hazırlanan "Ermeni soykırımının resmen tanınması" önerisine, koalisyonu oluşturan Liberal Sağ Parti (VVD), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Demokratlar 66 (D66) de destek veriyor.

Öneri, 'Ermeni soykırımının tanınmasını" ve 24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan anma törenlerinde Hollanda'nın bakanlar düzeyinde temsil edilmesini içeriyor.

Lahey'deki kaynaklara göre, Hollanda hükümeti 24 Nisan'da Erivan'a bakanlardan oluşan bir heyet göndermeye olumlu bakıyor.

Hıristiyan Birliği Milletvekili Joel Voordewind, meclis çoğunluğunun öneriye destek verdiğini söyledi.

Cuma günü Hollanda Temsilciler Meclisi'nde oturum olmadığı için, "soykırımı tanıma" önerinin ne zaman ele alınacağı konusu netleşmedi.

'Oylama tarihi belli değil'

Hıristiyan Birliği (CU) meclis grubu yöneticileri, BBC Türkçe'ye yaptıkları açıklamada, "Ermeni soykırımı" ile ilgili önerinin ne zaman oylanacağının henüz belli olmadığını vurguladılar.

Önerinin oylanabilmesi için önce gündeme alınması gerektiğine işaret eden bir CU yöneticisi, "Öneri belki önümüzdeki hafta gündeme alınabilir. Ancak bugünden bir şey söylemek zor. Çünkü meclis gündemine ilişkin ajanda Salı günleri hazırlanıyor. Önümüzdeki Salı günü, belki gündeme alınabilir" dedi.

- Getty Images 2015'teki anma töreni

Lahey'deki kaynaklara göre, önerinin kabul edilmesi zatan gergin olan Ankara - Lahey ilişkilerini daha da olumsuz hale getirecek.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, hükümeti oluşturan partilerin desteklediği öneriye ilişkin, "Hiç şüphesiz Türkiye bundan memnun olmayacktır. Fakat geçmişte Almanlar da bu konuda aynı Türkiye ile aynı şeyleri yaşadı ve sonunda herşey düzeldi" değerlendirmesinde bulundu.

Öneriyi hazırlayan CU Milletvekili Joel Voordewind de, Ankara'nın tepkisi konusundaki soruya, "Bu tür değerlendirmeler, diğer ülkelerin düşüncesine göre yönlendirilemez. Biz uluslararası hukukun başkentiyiz ve dünyada gerçekten yanlış olan şeylerle ilgili açık ifadeler üretmeliyiz" karşılığını verdi.

Bir önceki VVD - İşçi Partisi (PvdA) ortaklığındaki bir önceki hükümet, Haziran 2016'da Almanya Parlamentosu'nun "Ermeni soykırımını" tanıma kararı sonrası Hollanda'nın böyle bir karar almayacağını açıklamıştı.

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve PvdA lideri Lodewijk Ascher, "Ermeni soykırımı" yerine, "Ermeni soykırımı meselesi" ifadesini kullanacaklarını, tanım yerine Türkiye ile Ermenistan'ın birbirlerine yakınlaşmasının daha önemli olduğunu söylemişti.

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