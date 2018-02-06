Zijlstra, Türkiye'nin istemediği büyükelçiyi resmen geri çekmelerine ilişkin gelişmeleri, parlamentoda yapılan oturumda, milletvekillerinin yönelttiği soruları cevaplayarak değerlendirdi.
Bu kararla iki ülke arasındaki ilişkileri dondurmadıklarını belirten Zijlstra, "400 yıllık ilişki mutlaka bir gün düzelecektir. Büyükelçimizi geri çektik ama maslahatgüzar düzeyinde ilişkilerimiz devam ediyor. Ortak çalışmalardaki ilişkilerimiz ve ticari ilişkilerimize yine devam edeceğiz. Türkiye'de zaten uzun süredir büyükelçimiz yoktu onun için değişen bir şey olmayacak." dedi.
AA'nın haberine göre, Zijlstra, iki ülkenin geçen sene 11 Mart'ta Hollanda'da yaşanan olaylara farklı baktığını dile getirerek, "Bu konuda anlaşabileceğimizi de sanmıyorum. Biz Türkiye'den bu konuda özür beklemiyoruz fakat aynı anda beraber adım atmayı bekliyoruz. Sadece bu konuda anlaşamadık, onun için görüşmelere ara verdik. Olayı büyütmemek lazım." ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki görüşmelerin, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce başladığına vurgu yapan Zijlstra, "Görüşmelere ara vermemizin ve büyükelçiyi geri çekmemizin Afrin harekatı ile kesinlikle bağlantısı yok." diye konuştu.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Mart 2017'de, referandum çalışmaları için Türk vatandaşlarıyla buluşmalarını engellemesiyle başlayan krizin ardından Türkiye'ye gelmesi istenmeyen Ankara Büyükelçisinin resmi olarak geri çekildiğini açıklamıştı.
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, krizden sonra Hollanda tarafına durumu telafi etmesi için bazı şartlar ilettiğini ancak Hollanda'nın ilişkilerin normalleşmesi için beklenen adımı atmadığını belirtmişti.
HOLLANDA'NIN KRİZE NEDEN OLAN DİPLOMATİK SKANDALLARI
Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti.
Bakan Kaya'nın 11 Mart 2017'de de Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini de polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.
Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin dönmesini istememişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyor.
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