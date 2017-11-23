Hollanda Futbol Federasyonu başkanı, Türkiye'ye hayran kaldı!

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"SON 3 BAŞVURUDA DA EN İYİSİYDİNİZ" DEDİ VE EKLEDİ: TÜRKİYE, 2024'E HER ŞEYİYLE HAZIR!

"Türkiye, Almanya ile çekişiyor. Şimdiden ne olacağını söyleyemeyiz. Daha önce Türkiye 3 kez aday oldu ama kaybetti. Ve bu 3 başvuruda da Teknik Komite’de de görev yapan eski UEFA Genel Sekreteri Harry Been’den şunu öğrendim: