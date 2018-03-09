Hollanda'dan skandal bir ziyaret kararı daha!

Hollanda, Türkiye ile geçen yıl 16 Nisan anayasa referandumu öncesi yaşanan diplomatik krizin yıldönümünde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Deventer kentine yapacağı ziyareti istemedi.
Lahey yönetiminin uyarısı üzerine, Türk makamlarının Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi.
Fatma Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.
Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.
AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti.
Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fatma Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.
Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.
Lahey'deki kaynaklara göre, hem 11 Mart krizinin yıldönümüne denk gelmesi hem de 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi olması nedeniyle Hollanda, bu ziyareti uygun görmedi.
Geçen yıl 11 Mart'ta anayasa değişikliği referandumu kampanyası için Hollanda'ya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemişti.
Hollanda, 15 Mart 2017'deki genel seçimler öncesi Türk bakanların ziyaretinin uygun olmayacağını açıklamıştı.
Ancak aynı gün Almanya'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, karayoluyla Rotterdam kentine gelmişti.
Polis tarafından durdurularak Türkiye'nin Rotterdam Konsolosluğu'na gidişine izin verilmeyen Sayan Kaya, polis konvoyu eşliğinde sınır dışı edilmişti.
Bu gelişme üzerine Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan Ankara'ya çağrılmıştı. Türkiye, istişareler için ülkesine giden Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij'ın sönmesine izin vermemişti.
Hollanda, ilişkilerin normalleşmesi için yapılan görüşmelerde Türkiye'nin "özür dilenmesi" ön koşulundan vazgeçmemesi üzerine, büyükelçisini resmen geri çekme kararı almıştı.
İki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ederken, Hollanda Meclisi, 1915'de Anadolu'da yaşanan Ermenilere yönelik katliamların "soykırım" olarak tanınmasını içeren bir tasarıyı kabul etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.