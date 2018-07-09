Hollanda istihbarat servisi (AIVD), İran Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişinin Hollanda'dan sınırdışı edildiğini duyurmuş, istihbarat yetkilisi bir kişi, iki çalışanın sınırdışı edildiğini doğrulayarak, daha fazla bilgi veremeyeceklerini söylemişti.

Reuters, Avrupalı bir yetkili ve istihbarat çalışanına dayandırdığı haberinde, sınırdışı olayının 2 ay önce gerçekleştiğini duyururken, Hollanda Devlet Televizyonu ise haberi 7 Haziran'da gerçekleştiği yönünde duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Hollanda yönetiminin İranBüyükelçiliği'nde çalışan 2 kişiyi sınır dışı etmesini iki ülke ilişkileri açısından "yapıcı olmayan" bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan habere göre Kasımi, Hollanda yönetiminin 2 İranlı diplomatı sınır dışı etmesiyle ilgili, "İran, bu kararı iki ülke arasındaki ilişkiler açısından yapıcı olmayan bir adım olarak değerlendirmektedir." ifadesini kullandı.

İran'ın konuya ilişkin itirazını Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ilettiğini aktaran Kasımi, Tahran yönetiminin mütekabiliyet hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.