Hollanda: Kadın göçmen işçilere yönelik cinsel taciz 'endişe verici boyutta'

- BBC

Hollanda istihdam piyasasında kadın göçmen işçilere yönelik cinsel taciz olaylarının endişe verici biçimde arttığı açıklandı.

İşyerinde cinsel tacizin en büyük kurbanı ise, Polonyalı kadın işçiler.

Göçmen işçilerin haklarını savunan FairWork adlı örgütün araştırmasına göre, kadınların çoğu haklarını bilmediği için tacize sessiz kalıyor. Bu da, durumun daha kötüye gitmesine yol açıyor.

Hollanda Radyosu'na konuşan FairWork sözcüsü Francien Winsemius, korku ve utançtan dolayı birçok taciz olayının gizli kaldığını söylüyor.

Winsemius'a göre, kadınlar savunmasız oldukları ve işlerini kaybetmekten korktukları için, cinsel tacize karşı sessiz kalıyorlar.

Şu anda gıda endüstrisindeki cinsel taciz şikayetleri üzerine çalıştıklarını belirten sözcü, bunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söylüyor.

FairWork'e göre göçmen işçiler genellikle kendilerini Hollanda'ya getiren kurum veya kuruluşa tamamen bağımlı

Konaklama ve ulaşımları iş bulma büroları tarafından sağlanan göçmen işçiler, Hollandaca bilmiyor ve pansiyon benzeri evlerde toplu halde kalıyorlar.

'İşçiler haklarından habersiz'

Hollanda yasalarına göre, işverenler, çalışanları her türlü ayrımcılığa karşı koruyan güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlü. Ancak FairWork, dil sorunu yaşayan işçilerin bu haklardan habersiz olduğunu belirtiyor.

İşyerinde cinsel tacizden çok az sayıda kadın çalışan şikayetçi olmuş. Onların ortak özelliği ise, Hollandalı bir partnere sahip olmaları ve onların teşvikiyle konuyu gündeme getirmeleri.

Francine Winsemius'a göre, Polonyalı kadınların anavatanlarında yetişme koşulları da, tacize sessiz kalmalarına neden oluyor.

FairWork sözcüsü, Polonya toplumunda kadınlara "kurban olma ve sorun yaratmama" anlayışının öğretildiğini belirterek, bu yüzden olumsuz davranışları kolayca sineye çektiklerini savunuyor.

FairWork, göçmen kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işyerlerinin daha sıkı denetlenmesini istiyor.

Sosyal İşler Bakanlığı da, çalışanların kimliğini gizleyerek karşılaştıkları taciz olaylarını daha kolay bildirebilmelerine olanak sağlayan bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

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