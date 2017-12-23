Şekerbank, biri iç diğeri dış piyasalarda olmak üzere iki başarılı tahvil ihracına imza attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar birçok uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcının iştirak ettiği Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraç işlemini 2011 yılında başlatan Şekerbank, program kapsamında 50 milyon dolar karşılığı 192 milyon TL’lik yeni kaynak sağladı.
VTMK programının 12'nci ihracını Hollanda Yatırım Bankası (FMO) ile gerçekleştiren Şekerbank, elde ettiği kaynağı esnaf, işletme, KOBİ ve çiftçilerin desteklenmesi için kullanacak. Söz konusu yatırım ile Şekerbank’ın tarım ve KOBİ bankacılığında 64 yıldır sürdürdüğü sorumlu bankacılık geleneğine güvenini teyit eden Hollanda Kalkınma Bankası, daha önce Şekerbank’ın enerji verimliliği çalışmalarına destek olmak için de aynı programa iştirak etmişti.
Şekerbank ayrıca 18-21 Aralık tarihleri arasında, iç piyasada kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılara yönelik olarak sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın 5 yıl sonunda geri ödeme opsiyonlu 10 yıl vadeli ve değişken faizli sermaye benzeri tahvil ihracı, planlanan arzın yüzde 20 üzerinde gelen taleple 300 milyon TL olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, küresel piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde Şekerbank’ın edindiği kaynağın Türkiye’nin taşıdığı üretim potansiyeline ve geleceğine olan güvenin göstergesi niteliği taşıdığını belirterek, bankanın stratejisini bu üretim potansiyelini harekete geçirmek ve üretim odaklı büyümeyi desteklemek üzere kurduklarını kaydetti.
Taze, şunları aktardı:
Hollanda Kalkınma Bankası tarafından yapılan açıklamada Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki öncü rolüne vurgu yapıldığını belirten Taze, “Hollanda Kalkınma Bankası’ndan temin ettiğimiz 192 milyon TL kaynağı yine sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı kapsamında 4 bin civarında esnaf, işletme, KOBİ ve çiftçi müşterimize ulaştırarak finansmana erişimi yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.
Şekerbank’ın 18-21 Aralık tarihleri arasında değişken faizli ve 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracının planlanan arz tutarının yüzde 20 üzerinde gelen taleple 300 milyon TL olarak gerçekleşmesine ilişkin Taze, “Yıl sonu bilançolarının kapatılmak üzere olunduğu ve küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle kısa vadeli yatırım araçlarının tercih edildiği bir dönemde, Şekerbank’ın 10 yıl vadeli TL tahvil ihracına gelen talep, hem bireysel nitelikli hem de kurumsal yatırımcılar açısından Türk lirasının geleceğine duyulan güvenin çok önemli bir göstergesidir. Ayrıca bu başarı, 64 yıldır tabana yaygın tasarrufun değişmeyen adresi olan Şekerbank’ın marka değerine olan güvenin de çok güzel bir yansımasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.